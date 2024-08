Rockrider est la marque de VTT de Décathlon, le célèbre distributeur français d’articles de sport. Ils ont un grand potentiel, en particulier parmi ceux qui débutent et ne veulent pas faire le saut vers un vélo haut de gamme à prix élevé. Dans ce contexte, le vélo électrique dont nous allons parler peut être plus intéressant que jamais grâce à sa remise de 20 %.

Il s’agit du Rockrider E-EXPL 500 S, un VTT électrique (eMTB) à double suspension, avec des roues de 29 pouces et fabriqué en aluminium, qui offre de bonnes performances dans sa gamme de prix.

Le E-EXPL 500 S est équipé d’une fourche Suntour XCM 130 avec 130 mm de débattement et d’un amortisseur X-Fusion O2 Pro, également avec 130 mm de débattement. Le cadre est en aluminium et intègre une batterie cachée de 500Wh qui offre 80 kilomètres d’autonomie électrique dans des conditions de faible dénivelé .

La batterie est garantie 5 ans et, selon Decathlon, a une durée de vie de plus de 500 cycles de recharge. En option, le véhicule peut être équipé d’un prolongateur d’autonomie de 360 Wh, visible dans ce cas, qui offre 50 km d’autonomie supplémentaire.

Il possède une batterie de 500 Wh et peut être équipé d’un prolongateur de 360 Wh.

Il est équipé d’un moteur électrique Brose Drive situé au centre. Il a une puissance maximale de 380 W et un couple de 50 Nm, offrant une assistance maximale de 280 %. Au-delà de 25 km/h, il cesse d’offrir une assistance, conformément à la réglementation européenne. La transmission du vélo est assurée par une boîte de vitesses manuelle à 8 rapports (1×8).

Elle dispose de 3 modes d’assistance (Eco, Standard et Boost) et comprend également un mode piéton. Dans le cockpit, un écran (Ergo 500) affiche des informations sur le mode d’assistance en cours, le niveau de charge de la batterie, l’autonomie restante, la vitesse instantanée, moyenne et maximale, ainsi que la distance parcourue (totale et partielle).

L’E-EXPL 500 S est disponible en 4 tailles et est proposé à partir de 2 000 €.

Et parce que la puissance sans le contrôle ne sert à rien, il est équipé de freins à disques hydrauliques Tektro M276, avec disques de 180 mm à l’avant et à l’arrière et étriers à 2 pistons. Il est équipé de roues de 29 pouces avec des pneus Rockrider Grip 100 (29« x 2,4 »). L’aspect moins positif est qu’il ne s’agit pas d’un vélo particulièrement léger : il pèse 26,2 kg (taille M sans les pédales).

Le Rockrider E-EXPL 500 S est disponible en quatre tailles et, au moment de la publication de cet article, son prix est de 1 999,99 euros, soit une réduction de 20 % par rapport à son prix habituel (2 499,99 euros). Le prix comprend les accessoires suivants : chargeur 2 ampères, sonnette, feux, réflecteurs de roue et pédales.