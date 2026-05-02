Kansas City domine les playoffs NFL depuis 2015 tandis que les Jets affichent un bilan catastrophique de 0 victoire. Ravens et Cowboys partagent étrangement des statistiques identiques sur cette période.

Les chiffres des playoffs NFL depuis 2015 révèlent des écarts saisissants entre franchises. Kansas City s’impose comme la référence absolue de cette décennie, confirmant sa transformation en dynastie moderne sous l’ère Andy Reid.

Kansas City, machine à victoires en playoffs depuis une décennie

La domination des Chiefs de Kansas City en phase finale constitue le phénomène le plus marquant de cette période. Leur ascension coïncide avec l’arrivée d’Andy Reid en 2013 et l’émergence de Patrick Mahomes comme quarterback titulaire en 2018. Cette hégémonie s’est traduite par trois titres de Super Bowl sur la période, établissant Kansas City comme la nouvelle référence de la ligue.

Le contraste est saisissant avec l’époque précédente. Avant 2015, les Chiefs peinaient à confirmer leurs bonnes saisons régulières en playoffs. La transformation tactique opérée par Reid, combinée au talent exceptionnel de Mahomes, a révolutionné l’attaque de Kansas City et sa capacité à performer dans les moments cruciaux.

Les Jets, symbole de l’inefficacité chronique

À l’opposé du spectre, les New York Jets incarnent l’échec systémique avec un bilan de 0 victoire en playoffs depuis 2015. Cette statistique illustre une décennie de mauvaises décisions stratégiques, d’instabilité au poste de quarterback et de management défaillant.

Playoff records since 2015 …

*KC is king

* Jets only 000 team

* Ravens and Cowboys identical! pic.twitter.com/oGDH0P9Qre — RJ Bell (@RJinVegas) January 28, 2024

Cette disette prolongée place les Jets dans une catégorie à part parmi les 32 franchises NFL. Leur dernière victoire en playoffs remonte à janvier 2011, soit plus de quinze ans. Cette situation génère une frustration croissante chez les supporters new-yorkais, habitués à des décennies de médiocrité malgré un marché médiatique de premier plan.

Ravens et Cowboys : deux modèles, un même résultat surprenant

Ravens et Cowboys : deux modèles, un même résultat surprenant

Le parallèle entre Baltimore Ravens et Dallas Cowboys révèle une coïncidence statistique intrigante. Malgré des philosophies de jeu diamétralement opposées, ces deux franchises affichent des bilans identiques en playoffs depuis 2015.

Baltimore mise traditionnellement sur une défense agressive et un jeu au sol puissant, tandis que Dallas privilégie un football plus spectaculaire centré sur l’attaque. Cette convergence de résultats souligne les difficultés communes à transformer les bonnes saisons régulières en succès durables en phase finale.

Les Cowboys souffrent particulièrement de cette situation, leur statut de franchise historique créant des attentes démesurées. Baltimore, malgré un Super Bowl remporté en 2013, peine également à retrouver les sommets atteints sous l’ère Ray Lewis et Ed Reed. Cette parité inattendue questionne l’efficacité respective de leurs stratégies de construction d’équipe.