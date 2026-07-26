NVIDIA franchit un cap stratégique en 2026: la société abandonne son rôle historique de fournisseur de puces graphiques pour proposer un système complet avec le RTX Spark, combinant processeur, GPU et accélérateur IA sur une seule puce Arm. ASUS et MSI lancent les premiers ordinateurs portables équipés de cette technologie à l’automne 2026, avec des prix démarrant autour de 2 660 euros pour les configurations les plus puissantes.

L’annonce du RTX Spark marque un tournant radical dans la stratégie de NVIDIA. Pendant des décennies, l’entreprise s’est concentrée sur la fabrication de cartes graphiques destinées à équiper les ordinateurs d’autres constructeurs. Avec cette nouvelle puce, NVIDIA change de modèle: elle propose désormais un composant tout-en-un pensé pour faire fonctionner des agents IA directement sur l’appareil, sans dépendre du cloud. C’est ASUS et MSI qui bénéficient en priorité de ce lancement, avant que Acer et Gigabyte ne rejoignent le mouvement dans un second temps, puis HP et Microsoft en fin 2026.

Une architecture qui concentre trente ans de recherche NVIDIA

Le RTX Spark n’est pas une simple évolution. La puce fusionne un processeur Grace 20 cœurs, un GPU RTX Blackwell et jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée. En clair, au lieu de séparer la mémoire du processeur et celle du GPU comme dans les architectures classiques, NVIDIA les mutualise. Ce détail technique a des conséquences concrètes: les modèles de langage massifs tournent directement sur la machine, sans que l’utilisateur dépende d’un datacenter distant.

La configuration phare, baptisée N1X, embarque 20 cœurs CPU, 48 multiprocesseurs de streaming et 6 144 cœurs CUDA pour une enveloppe de puissance comprise entre 45 et 80 watts. Des variantes moins puissantes existent aussi: les versions N1 plus modestes proposent 2 560 ou 2 048 cœurs CUDA, pour des machines plus fines et moins chères. En termes de pure puissance, NVIDIA promet jusqu’à un pétaflop de performance IA directement sur le portable.

Ce projet n’a pas vu le jour en vase clos. RTX Spark est le fruit d’une collaboration entre NVIDIA et MediaTek. NVIDIA contribue l’architecture GPU Blackwell et l’accélérateur IA, son domaine historique. MediaTek, lui, a apporté le CPU Arm, la connectivité, l’efficacité énergétique et l’intégration système globale. Une dynamique qui rappelle les partenariats noués avec Qualcomm pour les puces Snapdragon X, à la différence que NVIDIA conserve ici la main sur la partie graphique et IA.

Les modèles IA massifs arrivent sur le portable

Le cœur de la promesse technique du RTX Spark, c’est la capacité à exécuter des modèles IA de 120 milliards de paramètres en local. Traduit: l’intelligence artificielle reste sur l’appareil, pas dans les serveurs d’une entreprise tierce. Pour les créateurs de contenu, cet argument pèse lourd en matière de confidentialité et de performance.

Adobe a d’ailleurs décidé de rebâtir Photoshop et Premiere pour exploiter cette nouvelle architecture, avec un objectif affiché: doubler les performances IA des deux logiciels. Côté jeu vidéo, le GPU Blackwell intégré n’est pas anecdotique: il délivre des performances comparables à celles d’une RTX 5070 pour ordinateur portable, avec le support de DLSS 4.5 et la promesse de dépasser les 100 images par seconde en 1440p sur les machines ASUS.

ASUS joue la finesse pour les créateurs, MSI mise sur la polyvalence

Bien qu’alimentés par la même puce RTX Spark, ASUS et MSI ont bâti deux stratégies radicalement différentes. Chez ASUS, le RTX Spark débarque dans la gamme ProArt, pensée pour les créateurs. Les modèles P16 et P14 privilégient la finesse: ASUS a réduit l’épaisseur de 13% et le poids de 16% par rapport à la génération précédente, tout en promettant une autonomie suffisante pour une journée complète de travail.

L’écran reçoit la technologie maison Lumina Pro, configurée selon les standards de la post-production professionnelle: un panneau OLED délivrant une précision colorimétrique Delta E inférieure à 1, jusqu’à 1 600 nits de luminosité maximale, 120 Hz avec taux de rafraîchissement variable et revêtement anti-reflet. ASUS ne s’arrête pas à la fiche technique: trois mois d’Adobe Creative Cloud sont inclus dans la boîte, accompagnés de sa propre suite ProArt Creator Hub, MuseTree et StoryCube, des outils conçus pour accélérer les workflows créatifs.

MSI emprunte une voie différente avec son Prestige N16 Flip AI+, un format convertible 2-en-1 sans équivalent direct dans la première vague ASUS. Cet écran 16 pouces UHD+ Tandem OLED basculable allie finesse, légèreté et design premium, avec une batterie de 99,9 Wh. Un journaliste de Tom’s Guide ayant manipulé le prototype en avant-première a souligné que la charnière offre une glisse fluide et un bon maintien à tous les angles, avec un écran tactile OLED réussi – un détail non négligeable sur un format qui a souvent souffert de finitions bâclées chez la concurrence.

Au-delà du portable: les mini-PC RTX Spark arrivent

Les deux marques n’ont pas limité leur approche au format portable. ASUS prépare un ProArt Mini PC compact, tandis que MSI a présenté EdgeMesa N AI, son propre mini-PC RTX Spark. Le refroidissement de ce dernier mérite attention, mais les détails techniques restent limités à ce stade.

Ces annonces lors du SIGGRAPH 2026 signalent un moment clé pour l’industrie. NVIDIA cesse de jouer uniquement le fournisseur de puces graphiques pour se placer au centre d’une nouvelle génération de machines portables hybrides, capables d’exécuter de l’IA de classe monde sans cloud. ASUS et MSI bénéficient d’une fenêtre de lancement exclusive avant que le reste du marché ne s’aligne.