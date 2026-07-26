Marvel annonce Black Panther 3 avec David Jonsson en fils de T’Challa, sortie décembre 2028

Marvel a officiellement annoncé le 25 juillet 2026, lors du Comic-Con de San Diego, la production d’un troisième volet de Black Panther. L’acteur britannique David Jonsson incarnera le fils de T’Challa, le Black Panther original disparu. Le film sortira le 15 décembre 2028, avec Ryan Coogler de nouveau à la réalisation.

L’annonce s’est déroulée devant des milliers de fans du Comic-Con californien. David Jonsson, présenté sur scène, a exprimé son émotion face à cette opportunité: « Merci à cette famille extraordinaire que j’ai l’honneur, le privilège et la chance de rejoindre ». Ce moment marque l’entrée officielle d’un nouvel acteur dans un univers cinématographique qui a redéfini les représentations à Hollywood.

Qui est David Jonsson?

David Jonsson n’est pas un inconnu pour le grand public. L’acteur britannique a marqué les esprits par ses rôles dans la série HBO Industry et dans l’adaptation cinématographique de Marche ou crève, le roman de Stephen King. Son casting dans le rôle du fils de T’Challa représente donc un choix de talent confirmé pour incarner l’héritier du trône du Wakanda.

Résultat: Marvel confie la succession d’un personnage majeur à un acteur ayant déjà prouvé sa capacité à porter des productions ambitieuses sur grands écrans comme sur le petit écran.

Le poids de remplacer Chadwick Boseman

Le défi est immense. Chadwick Boseman, décédé en août 2020 d’un cancer du côlon à l’âge de 43 ans, avait incarné Black Panther avec une intensité devenue légendaire. Au-delà du costume de super-héros, Boseman avait marqué la culture populaire en incarnant des figures historiques essentielles: le joueur de base-ball Jackie Robinson, le musicien James Brown, le juriste Thurgood Marshall. Mais c’est en tant que roi du Wakanda que sa présence a opéré une transformation profonde dans la représentation des personnages afro-américains à Hollywood.

Le personnage de T’Challa, souverain du royaume africain du Wakanda, était devenu bien plus qu’un simple héros de film. Grâce au succès planétaire du premier Black Panther en 2018, réalisé par Ryan Coogler, T’Challa s’était transformé en icône traversant les communautés de la diaspora africaine et au-delà. Pour David Jonsson, reprendre cet héritage en incarnant le fils du roi constitue à la fois un honneur et une responsabilité.

Quel tournant pour Black Panther III?

Ryan Coogler, réalisateur du premier film et de la suite, revient aux commandes de ce troisième volet. Lors de son apparition au Comic-Con, il a décrit ce moment comme « particulièrement spécial ». Coogler a annoncé que Black Panther III suivrait le fils de T’Challa alors qu’il atteint l’âge adulte et marche progressivement dans les traces de son père.

Ce choix narratif indique un tournant clair: plutôt que de chercher un remplaçant direct à Boseman dans le rôle du roi, Marvel a opté pour une succession dynastique. Le film explorera la jeunesse du nouveau Black Panther, son apprentissage, sa transition vers le pouvoir. C’est une approche qui permet de rendre hommage au personnage originel tout en ouvrant un nouveau chapitre.

Les chiffres qui parlent

Les enjeux commerciaux sont colossaux. Le premier Black Panther, sorti en 2018, a engrangé 1,3 milliard de dollars au box-office mondial, ce qui en fait un phénomène économique majeur pour l’industrie. Cette somme reflète l’impact culturel du film et l’attachement global du public au univers du Wakanda.

Le deuxième volet, Black Panther: Wakanda Forever, a dû composer avec la perte de Chadwick Boseman en cours de production. Malgré ce deuil, le film a conservé une majorité de ses acteurs clés: Michael B. Jordan (qui vient remporter l’Oscar du meilleur acteur cette année pour Sinners), Angela Bassett, Lupita Nyong’o, Forest Whitaker, Danai Gurira et Letitia Wright ont repris leurs rôles respectifs. Cette stabilité cast renforce la cohérence de l’univers.

Quand arrivera le film?

Les fans devront patienter. Le troisième volet ne sortira que le 15 décembre 2028, soit plus de deux ans après cette annonce. C’est un délai classique pour une production Marvel de cette envergure, permettant un travail de scénario, de tournage et de post-production exigeant. Entre-temps, d’autres films du catalogue Marvel viendront occuper les salles, mais l’univers du Wakanda restera une attente majeure pour les cinéphiles.

Cette annonce clôt une période d’incertitude. Après la mort de Boseman et la question de savoir comment l’univers continuerait, Marvel offre désormais une trajectoire claire: l’héritage du Wakanda passe à la génération suivante, incarnée par un nouvel acteur de talent, avec le même réalisateur visionnaire. Un pari sur la continuité et la transmission.