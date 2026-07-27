Il y a cinquante ans, le 24 juillet 1976, le circuit Paul Ricard du Castellet, en Provence, accueillait un festival rock ambitieux présenté comme le nouvel héritier de Woodstock. Organisé par Michael Lang, cofondateur du légendaire festival de 1969, Riviera 76 devait attirer 200 000 personnes. Résultat : un fiasco quasi total, resté oublié pendant un demi-siècle avant qu’un documentaire ne le réhabilite en 2026.

À peine 35 000 spectateurs se sont présentés au Castellet ce week-end de juillet. Beaucoup n’ont pas payé l’entrée fixée à 80 francs (environ 12 euros actuels). La vedette de l’affiche, Joe Cocker, s’est effondré sur scène après six chansons seulement, visiblement intoxiqué. Un organisateur arnaqué par un gangster local. Un film jamais monté. Et pourtant, 153 boîtes de pellicule retrouvées en 2023 dans une cave racontent une histoire étonnante: celle d’un événement chaotique mais musicalement riche, qui résume à lui seul l’époque charnière entre le rock et la disco.

Quand le « Woodstock français » ne remplit pas ses promesses

Sur le papier, tout était réuni pour que Riviera 76 marche. Michael Lang, alors âgé de 32 ans, avait déjà prouvé ses talents d’organisateur lors de Woodstock, le 15 août 1969, quand 400 000 festivaliers avaient convergé vers la ferme de Max Yasgur à Bethel, aux États-Unis. Ce festival-là s’était transformé en événement historique, immortalisé par un documentaire couronné du prix du jury à Cannes en 1970 et de l’Oscar du meilleur documentaire en 1971.

Pour Riviera 76, Lang avait misé gros. Les affiches promettaient « 36 heures de musique dans 350 hectares d’herbe ». Le circuit Paul Ricard du Castellet (Var), situé près de Toulon, accueillait une scène monumentale de 600 mètres carrés. L’affiche réunissait des pointures du moment: Joe Cocker, bien sûr, accompagné de ses musiciens; le groupe français Magma déjà légendaire; le chanteur et poète Gil Scott-Heron; la chanteuse Betty Davis. Résultat: au maximum 35 000 personnes selon le journaliste de Var Matin Daniel Alfandari qui couvrait l’événement. Dix fois moins que prévu. Pour se représenter l’ampleur du manque à gagner, c’est moins qu’un simple concert à l’U Arena de Paris, qui peut accueillir 45 000 personnes.

Beaucoup de spectateurs avaient d’ailleurs contourné la billetterie. Payer 80 francs pour entrer, c’était déjà un coût non négligeable en 1976. L’accès gratuit était devenu la norme pour les jeunes festivaliers, surtout quand le site était peu sécurisé.

Joe Cocker et la débâcle sur scène

La chute du dimanche 26 juillet a marqué l’apothéose du désastre. Joe Cocker, grande tête d’affiche du festival, devait incarner le prestige de l’événement. C’était l’une des raisons pour lesquelles Lang avait décidé de filmer l’intégralité du festival avec moyens importants: six caméras, une Luma (caméra sur bras articulé permettant des mouvements fluides). Aucun détail ne devait être laissé au hasard, comme cela s’était passé à Woodstock.

Mais Joe Cocker a fait le show de sa vie, mais pas du bon côté. Le musicien s’est présenté sur scène complètement défoncé et ivre. Les témoins décrivent un homme chancelant, incapable de maintenir ne serait-ce que six chansons. Après six titres seulement, il a dû battre en retraite vers les coulisses sous les huées du public. Le rêve s’effondrait en direct.

Anita Boman, festivalière présente ce jour-là, se souvient d’un moment « un peu hallucinatoire ». Rémi Champseix, autre participant, garde le souvenir d’une ambiance étrange: « beaucoup de gens défoncés, de la musique non-stop », quelque chose qui, dit-il, ressemblait « un peu au paradis, quoi »… ou à l’enfer, selon le point de vue.

L’arrivée inopportune d’une figure de la mafia varoise

Comme si les déboires musicaux ne suffisaient pas, Lang a dû affronter une menace bien réelle. Jean-Louis Fargette, figure majeure de la mafia varoise de l’époque, surnommé « la savonnette » pour sa capacité à toujours glisser entre les doigts de la justice, a entendu parler du festival. Il a décidé de venir prélever sa part du gâteau – littéralement. Fargette a rançonné Lang pour obtenir de l’argent.

L’organisateur, qui ne disposait pas des liquidités demandées, a dû négocier une sortie de crise avec le voyou local. La solution trouvée: Fargette recevrait une part des droits sur le film que Lang préparait. Le problème, c’est que ce film ne verra jamais le jour. Le montage du film de Riviera 76 n’a jamais été achevé. Les bobines, sonorisées ou non, en couleur ou en noir et blanc, plus ou moins exploitables, ont été entreposées dans une cave et oubliées.

153 boîtes de pellicule retrouvées cinquante ans plus tard

Le film disparu aurait dû être le triomphe de Lang. À Woodstock, le documentaire avait fait la moitié de la réputation de l’événement. À Riviera 76, il aurait pu le sauver – ou du moins le préserver de l’oubli.

Pendant des décennies, seules les personnes ayant participé de loin ou de près au festival gardaient un souvenir vivace de ce week-end. Pour la plupart, il restait une anecdote de jeunesse. Le reste du monde avait oublié Riviera 76, engloutie sous le flot des festivals estivaux qui ont continué à se multiplier en France.

Jusqu’en 2023, quand des pellicules oubliées ont refait surface. Exactement 153 boîtes remplies de films tournés lors du festival ont été retrouvées dans une cave. Ces images brutes, jamais montées, jamais composées en un récit cohérent, contenaient l’intégralité de l’événement. Un trésor archéologique qui a permis au réalisateur Christophe Duchiron de produire un documentaire: Riviera 76 – Le Woodstock oublié, diffusé sur France.tv en 2026.

Des séquences musicales « exceptionnelles » au cœur du chaos

Parmi tous les déboires et les rires jaunes que le documentaire révèle, existe un vrai contrepoint: les performances musicales elles-mêmes, en dehors du naufrage de Joe Cocker, portent une vraie valeur musicale et historique.

Betty Davis, l’ex-épouse de Miles Davis, a livré un spectacle inoubliable. Reine du funk avant même que le terme ne devienne dominant, elle incarnait une provocation musicale et scénique qui préfigurait le style de Madonna des décennies plus tard. Son énergie sur scène, capturée par les caméras, transpire par les images retrouvées. Ironiquement, Betty Davis n’a pas poursuivi de grande carrière commerciale malgré ce talent indéniable. Ses performances à Riviera 76 restent parmi les traces les plus vivantes de son art.

Magma, groupe français déjà établi comme référence du rock progressiste en 1976, a également laissé sa marque. Gil Scott-Heron, poète et musicien engagé, a aussi marqué la programmation.

Ces séquences, bien que fugaces dans le documentaire de 60 minutes, offrent des témoignages uniques d’une époque. Elles captent les dernières heures de liberté créative et musicale des années 1970, avant que la disco n’accélère la mutation des goûts musicaux.

Un fossile de l’été 1976

Riviera 76 était censé consacrer Michael Lang comme un des plus grands promoteurs de son temps. Au lieu de cela, c’est un événement qui résume les contradictions de son époque: l’ambition sans préparation, le succès côtoyant l’effondrement, la musique authentique envahie par le chaos, et la nostalgie figée en pellicule.

Cinquante ans après, en juillet 2026, alors que les festivals d’été battent leur plein en France, ces images oubliées racontent une histoire qui satisfait aussi bien la nostalgie des anciens que la curiosité des plus jeunes. Riviera 76 restera le Woodstock oublié, mais un Woodstock oublié qui, finalement, a refait surface grâce à quelques boîtes de pellicule et à la ténacité d’un réalisateur à chercher la vérité dans les caves de l’histoire.