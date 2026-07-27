Soso Maness et Keen’V échouent au mot code de Fort Boyard, ne récoltent que 5 000 euros

Samedi 25 juillet 2026, Fort Boyard accueillait l’équipe de Keen’V pour un défi caritatif. Le rappeur Soso Maness a marqué les esprits en saluant le Père Fouras d’une bise après l’avoir battu au duel – une réaction qui a surpris Cyril Féraud. Mais le véritable rebondissement: malgré leur engagement, l’équipe n’a pas trouvé le mot code et n’a récolté que 5 000 euros.

Fort Boyard fonctionne selon une mécanique simple: des équipes composées de personnalités relèvent des défis pour accumuler des boyards et financer leurs associations. Cette semaine-là, c’est au tour de Keen’V – qui participe pour la huitième fois – de se lancer à l’assaut. À ses côtés: Soso Maness, Alizée Cornet, Arié Elmaleh, Jonathan Jenvrin et Eva, une entrepreneuse en marketing représentant les téléspectateurs.

Soso Maness impose sa personnalité

Le rappeur marseillais n’a pas manqué de laisser sa trace. Lors du saut à l’élastique, il criait “Allez l’OM” pour se donner du courage – une touche d’humour et de couleur locale qui a amusé ses coéquipiers. Mais c’est surtout au duel face au Père Fouras que son comportement a retenu l’attention. Soso Maness a remporté le face-à-face, seul de son équipe à y parvenir. À la clé: il a récupéré son dû en saluant simplement le personnage d’une bise. Geste simple, mais rare. Cyril Féraud et le reste de l’équipe ne s’y attendaient pas. Une interaction qui a suscité l’amusement général en plateau.

Le mot code, leur talon d’Achille

Côté stratégie globale, l’équipe a dû faire des concessions. Pour accumuler d’autres indices au moment de trouver le mot code final – le véritable enjeu de Fort Boyard – ils ont sacrifié deux membres. Une décision classique, mais qui cette fois ne leur a pas profité. Malgré tous leurs efforts et l’accumulation d’indices, le mot code leur a échappé.

Concrètement, cela signifie zéro boyard additionnel. C’est un scénario peu fréquent dans l’histoire du programme: depuis 37 saisons, seulement 37 équipes ont échoué à décrocher le trésor. Une statistique rare qui montre que les défis et les énigmes du Père Fouras restent, malgré tout, à la portée de la majorité des concurrents.

Le bilan: 5 000 euros malgré tout

La SPA et l’association “Tout le monde contre le cancer” n’auront pas reçu le jackpot espéré. Reste que l’équipe a tout de même amassé 5 000 euros grâce aux temps forts et aux épreuves remportées au fil de l’émission. Un coussin de sécurité, mais loin de l’ambitieux objectif d’une victoire totale.

Cyril Féraud a cherché à relativiser face aux visages déçus. “Je suis triste pour vous, parce que vous méritiez vraiment de gagner le trésor ce soir. Ne soyez pas trop déçus, parce qu’évidemment, vous aviez remporté 5 000 euros grâce aux temps forts”, a-t-il lancé. L’animateur a insisté sur l’engagement plutôt que le résultat final. Il a souligné que chacun avait dépassé ses phobies, ses peurs, qu’il y avait eu des émotions – un discours classique de consolation en plateau, mais apparemment sincère.

Un contexte estival marqué par les records

Cette édition s’inscrit dans le calendrier estival habituel de France 2. La semaine précédente, l’équipe de Jérémy Frérot avait établi un nouveau repère: 23 800 euros, battant le record de Tony Parker datant de 2015 – à l’époque, le basket-star et ses camarades avaient collecté 20 538 euros. Un point de comparaison qui montre que les performances peuvent varier énormément d’une équipe à l’autre.

La saison estivale 2026 offre donc ses contrastes: des records brisés une semaine, des failures rares la suivante. Fort Boyard reconfirme son statut de programme où le suspense reste réel, même après des années de diffusion.

Ce que retient le public

Au-delà des chiffres, c’est le moment léger avec Soso Maness qui restera mémorable. Une bise au Père Fouras, geste d’une extrême simplicité, suffit à créer un instant de détente dans une ambiance de concentration et d’enjeu. C’est précisément ce qui fait fonctionner Fort Boyard: l’équilibre entre les défis réels, les enjeux financiers pour des associations, et les personnalités qui apportent leur saveur propre au jeu.

Keen’V aura donc quitté la forteresse sans le butin espéré, mais pas sans avoir marqué les esprits – ne serait-ce que par un geste étonnamment authentique du rappeur marseillais.