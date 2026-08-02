Grande parade du Festival Interceltique de Lorient: 95 000 spectateurs et 3 000 artistes dans les rues

Dimanche 2 août 2026, la Grande parade du Festival Interceltique de Lorient a mobilisé 95 000 spectateurs et plus de 3 000 artistes venus de huit régions celtiques. Durant près de quatre heures, 55 formations musicales et de danse ont parcouru les rues de la ville portuaire du Morbihan, transformant le centre-ville en une célébration vivante des cultures celtes.

À 10 heures précises, le cortège s’ébranle. Depuis le cour de Chazelles jusqu’au stade du Moustoir, une vague humaine de musiciens et danseurs déferle dans les rues de Lorient. Ce dimanche-là, il n’y a pas que les artistes qui se mettent en mouvement: c’est une ville entière qui pulse au rythme des binious et des tambours. Près de 100 000 personnes bordent le parcours, téléphones levés, enfants perchés sur les épaules, curieux venus des quatre coins de France et d’Europe.

Une mobilisation interceltique sans précédent

Le Festival Interceltique ne plaisante pas avec ses effectifs. Cette année, ce ne sont pas quelques douzaines de musiciens qui ont répondu à l’appel, mais plus de 3 000 artistes issus de huit nations celtiques. La Bretagne naturellement, mais aussi l’Irlande, l’Écosse, le Pays de Galles, la Galicie, l’Île de Man, les Cornouailles et les Asturies. Chaque région a envoyé ses bagadoù – ces formations musicales traditionnelles bretonnes dont la puissance sonore peut faire vibrer les murs – et ses cercles de danse.

Au total, 55 formations composent ce cortège qui s’étire sur plusieurs kilomètres. Le simple listing des participants révèle l’ambition du projet: des bagads de première catégorie, comme Cap Caval de Plomeur, grand vainqueur du championnat national des bagadoù qui s’est déroulé la veille, samedi 1er août. À leurs côtés, des ensembles plus modestes, des cercles de danse créés il y a des décennies – comme celui d’Eostiged ar Stangala, fondé en 1948 à Quimper – et même, en point d’orgue final, le bagad des pompiers du Morbihan et des Côtes-d’Armor, qui ferme la marche sous les applaudissements.

Une déambulation qui tient ses promesses de durée

Le défi logistique était colossal: faire tenir 3 000 personnes en cortège cohérent à travers une ville portuaire et en assurer le bon déroulement pendant des heures. À 10 heures, le départ est lancé. À 13 h 30, soit trois heures et demie plus tard, les dernières formations franchissent le stade du Moustoir. Certains diraient que c’est long. Mais pour les spectateurs massés le long du parcours, c’est justement là que réside la magie: une parade qui s’étire, qui respire, qui donne le temps de savourer chaque groupe, chaque mélodie, chaque pas de danse.

Le stade du Moustoir devient le cœur battant de cette célébration. Environ 10 000 spectateurs s’y sont concentrés pour voir défiler et applaudir les formations. C’est là que les bagads gagnent en intensité, où les regards du public et des artistes se croisent vraiment. Pascal et Marie Hérisson, deux musiciens présents ce jour-là, le formulent ainsi: « C’était fusionnel avec le public! Quand on joue, on arrive à capter un regard et là, ça donne envie de tout donner, de groover avec les gens! »

95 000 cœurs qui battent au même rythme

Le chiffre tombe vers 12 h 09: environ 95 000 spectateurs ont assisté à l’événement. C’est bien sûr une estimation – en direct, sur le terrain, les organisateurs comptabilisent et communiquent au fil de l’eau. Mais ce chiffre dit tout de l’ampleur du phénomène. Il n’y a pas que les Lorientais: des familles venues de région parisienne pour les vacances se retrouvent au cœur du spectacle, émerveillées. Un jeune garçon résume son étonnement en observant les bagads: « Il y avait plein de gens avec des bâtons. »

La foule elle-même devient actrice. Elle résonne avec les musiciens, reprend les mélodies, filme, partage. Le groove – ce mot revient plusieurs fois dans la couverture directe – s’installe naturellement. Ce n’est plus une performance contemplée de loin, c’est un moment collectif où frontière entre scène et public s’estompe. La Grande parade n’est pas un spectacle imposé à des passants: c’est une fête où chacun trouve sa place.

L’après-parade, ou comment digérer l’événement

À 13 h 50, le dernier applaudissement retentit au Moustoir. Le bagad des pompiers a franchi la ligne d’arrivée. Il est temps pour les musiciens de se désaltérer – on voit le bagad de Camors trinquer à sa sortie du stade – et pour les spectateurs de se disperser. Le Festival Interceltique continue naturellement: d’autres rendez-vous l’attendent ce même dimanche 2 août, d’autres concerts, d’autres danses.

Mais la Grande parade, elle, a fait son œuvre. En moins de quatre heures, elle a cristallisé ce que le Festival Interceltique prétend représenter: une célébration vivante, incarnée, sonore et chorégraphiée des cultures celtiques. 95 000 personnes, 3 000 artistes, 55 formations et un cortège qui s’étire d’un bout à l’autre de Lorient. Ce dimanche 2 août 2026 restera comme un moment où huit nations se sont donné rendez-vous dans une petite ville bretonne pour rappeler qu’elles partagent une histoire, une musique, une danse.