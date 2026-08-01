Guy Ritchie reproduit sa formule éprouvée avec « Les Spécialistes » sur Prime Video

Guy Ritchie récidive avec « Les Spécialistes », son énième variation sur une formule désormais rodée: mercenaires charismatiques, retournements de situation et montage musclé. Le film, sorti sur Prime Video le 31 juillet 2026, confirme que le réalisateur britannique a trouvé sa recette et n’hésite pas à la reproduire, avec succès.

Prime Video, ce jeudi 31 juillet 2026. Dans les bureaux de la plateforme de streaming, les algorithmes font leur travail habituel: suggérer, recommander, cibler. Quelque part sur les serveurs, un nouveau film vient de rejoindre le catalogue. Son titre: « Les Spécialistes ». Son réalisateur: Guy Ritchie. Et ceux qui ont vu ses trois ou quatre derniers longs-métrages sentent venir la sensation familière – celle qu’on éprouve en retrouvant un plat qu’on aime, servi une nouvelle fois par le même chef.

La recette Ritchie, intemporelle

Le réalisateur britannique n’a jamais caché son jeu. Ces dernières années, il a simplement peaufiné ce qu’il fait de mieux: assembler une petite troupe de mercenaires très charismatiques et un peu louches, les mettre en scène dans des situations complexes où chacun cache quelque chose, puis les laisser interagir sous un montage musclé et dynamique. Sur le papier, cela ressemble à une recette établie, voire usée. En pratique, elle continue de fonctionner.

« Les Spécialistes » en est l’illustration la plus directe. Le casting réunit Eiza González, Henry Cavill et Jake Gyllenhaal – trois acteurs au charisme indéniable, chacun apportant sa patte personnelle à des rôles probablement conçus pour eux. Ces trois-là incarnent précisément ce que Ritchie recherche: des visages reconnaissables, des présences rassurantes et suffisamment complexes pour supporter le poids des retournements de situation qui structurent invariablement ses films.

Un cocktail qui se laisse savourer

Voilà où réside le génie – ou du moins l’efficacité – du dispositif ritchien des années 2020. Contrairement à ceux qui reprochent au cinéaste sa prévisibilité, le vrai spectateur de « Les Spécialistes » sait à quoi s’attendre. Il vient pour cette prévisibilité même, pour cette sensation de maîtrise, comme on commande un Negroni quand on sait exactement quel goût aura le premier gorgée.

Cette comparaison, d’ailleurs, n’est pas gratuite. Dans le film, le personnage incarné par Eiza González prépare un cocktail – un Negroni Svegliato précisément, mélange de café colombien infusé à la cafetière moka, de vermouth rouge, de gin, de Campari et d’orange – tout en détaillant un plan alambiqué pour faire tomber un mafieux. La scène en dit long sur l’approche de Ritchie: même les préparatifs ordinaires deviennent spectaculaires. Un verre se transforme en moment de narration. Le cinéma devient mixologie.

Cinq films, une vision inébranlable

En cinq ans, Ritchie a livré cinq films construits sur cette architecture. Cinq variations autour d’un même thème, comme un musicien qui explore les possibilités infinies d’une gamme connue. Chaque itération apporte ses ajustements – les acteurs changent, les décors se transforment, les dialogues se réinventent – mais l’essence demeure identique: du cinéma de papa moderne, selon les termes mêmes qui qualifient l’approche du réalisateur.

Et le plus curieux? Cela fonctionne. Cela continue de fonctionner. Pas parce que la formule est révolutionnaire – elle ne l’est clairement pas – mais parce qu’elle est agréable. Elle ne prétend pas changer le cinéma. Elle promet simplement deux heures de divertissement, avec des gens compétents, beaux à regarder, qui font des choses intelligentes sous un montage énervé.

Une recette qu’on se ressert volontiers

« Les Spécialistes » a donc toute l’apparence d’un film qu’on consomme avec plaisir, sans culpabilité, sans prétention critique excessivement exigeante. Prime Video le propose au titre du catalogne du jour, parmi tant d’autres. Pour ceux qui apprécient Ritchie et son univers, l’arrivée de ce nouveau film s’apparente à une validation: oui, le réalisateur sait ce qu’il fait; oui, il continuera à le faire; non, on ne s’en lasse pas vraiment.

Car il y a quelque chose de rassurant dans cette cohérence. Dans un paysage cinématographique fragmenté, où chaque film cherche à redéfinir les codes du divertissement, Guy Ritchie a fait le choix inverse: s’enfermer délibérément dans une formule et l’épurer. Les mercenaires deviennent plus charismatiques. Le montage se fait plus incisif. Les acteurs, plus reconnaissables.

Ce n’est pas une évolution. C’est une affirmation. Et apparemment, le public – celui qui s’abonne à Prime Video pour des contenus comme celui-ci – est prêt à en reprendre une dose. « Les Spécialistes » incarne cette posture: un cinéaste qui a cessé de chercher à prouver quelque chose et qui, par là même, a trouvé son vrai registre.