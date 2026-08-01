Un accord de dernière minute sauve le concert hommage à Queen prévu le 4 septembre 2026 au théâtre antique d’Orange. Le producteur David Hardit, qui avait engagé un recours en justice après l’annulation par la mairie, devra absorber environ 37 000 euros de frais supplémentaires. L’événement réunira quelque 650 choristes amateurs venus de toute la France.

C’est une fin d’histoire rockeuse. Après des semaines de bras de fer judiciaire et administratif, le spectacle Queen Forever aura bien lieu. Le producteur David Hardit l’a confirmé le 31 juillet: le concert se tiendra bel et bien le 4 septembre 2026 à Orange. Une annonce qui met fin à une crise municipale d’une drôlerie politique piquante.

Comment un concert a atterri devant les tribunaux

Tout a commencé par un changement de majorité à la mairie d’Orange. L’événement avait été planifié par la précédente équipe municipale d’extrême droite, menée par Yann Bompard (Ligue du Sud). Puis la nouvelle municipalité, également d’extrême droite avec le Rassemblement national à sa tête sous la direction de Jean-Dominique Artaud, a décidé l’impensable: annuler le concert.

La raison invoquée? Une dépense imprévue. Un important éboulement avait bloqué une route, créant un surcoût budgétaire que la mairie estimait incompatible avec le financement du spectacle. Problème: l’accord était déjà signé, les artistes mobilisés, les 650 choristes amateurs venus de toute la France prêts à entonner les grands tubes du groupe légendaire.

Hardit n’a pas plié. Il a saisi la justice administrative pour forcer la ville à revenir sur sa décision. Le 27 juillet, un juge des référés a donné un ultimatum: quelques jours pour trouver un accord à l’amiable, sinon le dossier remonterait aux juges du fond.

Le prix de la paix: 37 000 euros

Concrètement, voici ce que l’accord implique. David Hardit a signé un “protocole d’accord” négocié par les avocats municipaux. En contrepartie du maintien de l’événement, le producteur prendra en charge environ 37 000 euros de frais supplémentaires. C’est le coût du compromis: la ville garde ses comptes, Hardit finance la différence, et Queen peut enfin donner son dernier concert à Orange.

Reste un détail administratif. Pour entériner l’accord définitivement, le maire Jean-Dominique Artaud a dû convoquer un conseil municipal en urgence le 3 août au matin. Une session extraordinaire pour valider ce que les juristes avaient déjà réglé. Aucune surprise n’était attendue: il s’agissait simplement de mettre le sceau officiel sur le protocole.

650 choristes qui attendaient depuis longtemps

Pendant ce conflit, c’est surtout l’événement lui-même qui était en suspens. Queen Forever, c’est un spectacle de grande envergure: 650 choristes amateurs, recrutés dans toute la France pour interpréter les tubes du groupe mythique. Pas des professionnels, mais des passionnés venus de différentes régions pour l’occasion.

Le théâtre antique d’Orange, l’une des plus grandes salles de spectacle romaines conservées en Europe, devait accueillir cette aventure musicale. Les dates étaient arrêtées: 4 septembre 2026. Et puis d’un coup, poof, annulation.

David Hardit avait exprimé sa détermination sans ambiguïté: “Je me suis battu pour que les artistes, les musiciens, les choristes et le public puissent vivre ce spectacle.” C’est chose faite désormais.

Un scénario politique improbable

Côté contexte politique, l’histoire vaut le détour. On a deux équipes d’extrême droite, l’une qui organise un concert, l’autre qui l’annule pour des raisons budgétaires liées à un éboulement. Pas vraiment le type de bras de fer qu’on attend dans une petite ville de Provence. Les maires changent, les projets restent, les avocats s’en mêlent.

La justice administrative a joué son rôle de modérateur. En donnant un délai de négociation au lieu de trancher immédiatement, le juge des référés a forcé les deux parties à chercher une solution. Ça a marché: pas de bataille épique devant les tribunaux, mais un accord raisonnable où chacun y trouve quelque chose.

Et après? Le spectacle aura lieu. Les 650 choristes pourront enfiler leurs costumes, les musiciens accorderont leurs instruments, et le public orange découvrira (ou redécouvira) les hymnes de Queen dans un cadre majestueux. L’éboulement restera une simple anecdote administrative.

Queen Forever: l’événement qui ne devrait pas mourir

Ce qu’il faut retenir, c’est que Queen Forever aura finalement lieu le 4 septembre 2026 au théâtre antique d’Orange, malgré les obstacles. Un concert hommage au groupe rock mythique, porté par la détermination d’un producteur prêt à investir pour sauver le projet.

Pour les 650 choristes venus de toute la France, c’est une bonne nouvelle après plusieurs semaines d’incertitude. Pour la ville d’Orange, c’est aussi une victoire politique mineure: l’événement ne disparaît pas, et le budget trouve un équilibre. Et pour David Hardit, c’est une bataille remportée, même au prix fort.