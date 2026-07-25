Sony dépose un brevet pour une manette PS6 avec sticks magnétiques contre le stick drift

Sony Interactive Entertainment a déposé un brevet début juillet 2026 décrivant une manette PlayStation 6 équipée de sticks magnétiques TMR, destinée à éradiquer le stick drift qui affecte massivement la DualSense. Cette technologie sans contact promet de réduire drastiquement le principal défaut de la génération actuelle.

Ce mardi matin, quelque part dans les serveurs de la base WIPO, un document technique sommeille sous la référence WO2026143037. À première vue, il ressemble à des milliers d’autres: jargon d’ingénieur, schémas en noir et blanc, promesses technologiques. Mais pour les joueurs PlayStation qui ont connu l’humiliation de voir leur personnage avancer seul dans Helldivers 2, ou leur caméra tournoyer sans raison sur Fortnite, ce brevet raconte une histoire bien différente. C’est l’histoire d’une solution enfin possible à un problème qui, depuis le lancement de la PS5, a transformé la DualSense en objet de frustration malgré ses innovations révolutionnaires.

Quand le stick drift ruine plus qu’une soirée

La DualSense a marqué les esprits. Son retour haptique ultra précis, ses gâchettes adaptatives qui modulent la résistance en fonction du jeu: voilà ce qui était censé redéfinir la manière de jouer. Sauf que, année après année, un défaut a rongé cette belle réputation de l’intérieur. Le stick drift. Ce phénomène où le point neutre du stick analogique se décale imperceptiblement, forçant la console à croire que le joueur actionne légèrement le stick alors qu’il n’y touche pas. En compétition, c’est une catastrophe. En solo, c’est une usure à la patience. Et au service après-vente de Sony? C’est devenu le principal motif de retour.

La cause est simple à comprendre une fois qu’on la connaît. La DualSense utilise des potentiomètres analogiques ALPS. Un petit curseur frotte sur une piste en carbone pour mesurer la position du stick. Le temps, l’usure, la poussière, des ressorts qui se détendent: le signal ne revient plus vraiment à zéro. La DualSense Edge, cette version premium lancée plus tard, a bien introduit des modules de sticks remplaçables. Pratique en surface, mais elle conserve exactement les mêmes potentiomètres. Résultat: le drift devient plus facile à réparer, jamais à éliminer vraiment.

Des capteurs magnétiques sans contact pour briser le cycle

C’est là que le brevet Sony change la donne. Derrière un jargon technique qui impressionne se cache une mécanique élégante: le “tilting operation sensor” qui mesure l’inclinaison du stick de manière totalement sans contact. Plus de frottement. Plus de curseur qui glisse sur une piste. À la place: des capteurs TMR pour “Tunnel Magnetoresistance”.

Ces capteurs lisent la position d’un aimant intégré au stick via un champ magnétique. Comme les capteurs à effet Hall déjà présents sur certaines manettes concurrentes “drift resistant”, mais avec un avantage décisif: meilleure précision et consommation énergétique encore plus faible. Ce dernier point n’est pas un détail. Pour une manette sans fil, l’autonomie est sacrée. Des ressorts de rappel ramènent le stick au centre. Des pièces mécaniques limitent les rotations parasites. L’ensemble forme un système où le contact physique, ce cancer du drift, est presque éliminé.

Sony l’explique clairement dans le brevet: “Puisque l’on utilise un capteur de bascule qui détecte l’inclinaison du stick de manière sans contact, le mouvement du stick peut être détecté avec une grande précision même après une utilisation prolongée.” Et cette phrase sonne comme une correction de copie face aux années de DualSense défaillantes: “En outre, puisque la rotation du stick est contrainte par la partie d’engagement et la partie engagée, lorsqu’un utilisateur applique une force au stick pour l’incliner, cette force est empêchée d’être consommée par la rotation du stick et, en conséquence, l’opérabilité du stick peut être améliorée.”

Une stratégie plus large pour la PS6

Ce brevet n’arrive pas seul. Quelques semaines avant, Sony avait déposé un autre document, US-20260199776-A1, décrivant une manette PlayStation 6 modulaire équipée d’une petite dalle tactile et de modules magnétiques repositionnables. Ensemble, ces deux brevets dessinent une stratégie cohérente: une manette PlayStation 6 non seulement plus durable, mais plus configurable et adaptée aux besoins de chaque joueur. Rien n’a encore été officialisé par Sony, bien sûr. Les brevets sont des promesses technologiques, pas des engagements commerciaux.

Mais ce qui frappe, c’est la trajectoire. De la DualSense avec son drift chronique à une manette réinventée du sol au plafond. Les sticks magnétiques TMR ne garantiraient pas un taux de panne de zéro-des ressorts fatigués ou du jeu mécanique peuvent toujours créer des dérives, le brevet lui-même le reconnaît implicitement. Mais ils suppriment la principale cause actuelle de drift, celle qui provient directement de la technologie potentiométrique.

Un soulagement pour le parc de joueurs

Pour les joueurs, les bénéfices sont tangibles. Moins de manettes à remplacer sur tout le cycle PS6. Une meilleure constance en compétition, là où le drift provoque des désynchronisations imperceptibles mais décisives. Potentiellement une baisse drastique des retours SAV, ce qui répercuterait les économies réalisées par Sony sur le prix de vente-ou simplement sur une meilleure qualité globale.

En attendant une PS6 qui pourrait bien ne pas arriver avant 2027 ou 2028, les joueurs actuels doivent composer avec les solutions existantes. Le service après-vente pour les réparations sous garantie. La DualSense Edge pour ceux qui ont le budget et veulent des sticks remplaçables. Ou les manettes tierces déjà équipées de sticks magnétiques, en espérant que Sony généralise enfin cette approche sur sa prochaine génération de matériel officiel. Une attente qui, à elle seule, résume les trois dernières années de frustration du côté des possesseurs de PS5.