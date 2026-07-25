2 univers mélangés, 1 revenge attendue, Stuart de retour, ce que les fans de la franchise ne voient pas venir

Stuart Bloom prend enfin sa revanche. Le personnage de la série dérivée de « The Big Bang Theory » embarque dans Stuart Fails to Save the Universe, une aventure inattendue qui débarque sur Canal+. Après des années en arrière-plan, le libraire maladroit au cœur tendre devient le héros d’une nouvelle franchise.

Ce mardi, une nouvelle série vient élargir l’univers de « The Big Bang Theory ». Elle ne s’appelle pas Young Sheldon II ni ne prolonge directement l’histoire de Pasadena. Non, c’est Stuart Bloom qui hérited du rôle principal dans Stuart Fails to Save the Universe, un spin-off qui prend une direction pour le moins inattendue.

Le libraire sort enfin de l’ombre

Pendant onze saisons de « The Big Bang Theory », Stuart incarné par Kevin Sussman a toujours gravité en périphérie du groupe. Celui qui vendait des comics à Sheldon Cooper et compagnie dans sa librairie figurait dans presque tous les épisodes, mais jamais en vedette. Il était l’ami maladroit, le personnage comique secondaire, celui qu’on croisait sans vraiment le voir. Cette nouvelle série change la donne. Stuart devient protagoniste, ce qui marque un tournant pour le personnage et pour la franchise elle-même.

La décision de le placer au centre d’une aventure télévisée ne relève pas du hasard. Kevin Sussman a développé au fil des années une certaine sympathie auprès du public, grâce à sa capacité à incarner l’autodérision et une vulnérabilité attachante. Faire de lui le héros d’une nouvelle série, c’est capitaliser sur cette affection du public tout en explorant des aspects du personnage restés largement inexplorés pendant la décennie passée.

Une aventure cosmique improbable

Le titre de cette nouvelle série, Stuart Fails to Save the Universe, établit d’emblée le ton. Rien à voir avec les affaires de physique quantique et les théories complexes qui structuraient « The Big Bang Theory ». Ici, c’est plus léger, plus fantasiste, plus franchement comique. La prémisse elle-même joue sur l’incapacité du personnage, ce qui promet un mélange d’humour grinçant et d’aventure loufoques.

Cette approche représente une rupture stylique avec la série mère. « The Big Bang Theory » s’appuyait sur des dialogues écrits de manière très précise, avec des couches de références scientifiques et des blagues complexes pour un public éduqué. Ce nouveau spin-off semble opter pour quelque chose de plus accessible, de plus visuel, et franchement plus absurde. C’est une aventure inattendue pour une franchise qui s’était construite sur l’intellect.

Canal+ mise sur la nostalgie plutôt que la science

L’arrivée de cette série sur Canal+ en France signale une stratégie claire: capitaliser sur la nostalgie des fans de « The Big Bang Theory » tout en atteignant une nouvelle audience. La plateforme comprend que douze ans après la fin de la série originale, une large part du public souhaite retrouver cet univers, même sous une forme radicalement différente.

C’est là que les ambitions du spin-off deviennent visibles. Au lieu d’approfondir les aspects scientifiques ou de prolonger les dynamiques du groupe, la franchise choisit de transformer un personnage mineur en aventurier improbable. Cette décision dit quelque chose sur l’état du divertissement télévisé actuel: les créateurs tablent davantage sur les personnages attachants et les détournements amusants que sur la cohérence narrative ou l’approfondissement thématique.

Un univers en expansion tous azimuts

« The Big Bang Theory » a déjà produit plusieurs dérivations. Young Sheldon s’est concentré sur les origines du génie excentrique, en y greffant une dimension familiale et émotionnelle absente de la série originale. Ce nouveau projet avec Stuart embrasse une trajectoire complètement différente: celle du personnage ordinaire face à des circonstances extraordinaires.

Cette stratégie de multiplication des spin-offs répond à une logique économique simple. Une franchise établie génère des revenus prévisibles, et chaque déclinaison offre une nouvelle fenêtre d’exploitation. Mais elle soulève aussi une question: à quel moment une franchise cesse-t-elle d’être un univers cohérent pour devenir une simple machine à contenu?

Stuart Bloom, sauveur de l’univers malgré lui. C’est drôle, c’est décalé, et c’est exactement le type d’aventure que personne n’avait prédite en 2007 quand le personnage a fait ses premiers pas discrets dans une librairie de comics à Pasadena.