Thylane Blondeau, 2 mariages, un palace 5 étoiles, l’EVJF de rêve qui fait fureur sur les réseaux

Thylane Blondeau profite de l’avant-mariage pour un EVJF de luxe en Provence. Avant son second mariage avec Benjamin Attal, le mannequin investit un palace 5 étoiles pour célébrer en grand avec ses copines, dans un style qui tranche avec la sobriété de sa cérémonie civile.

À peine le mariage civil expédié, Thylane Blondeau n’a pas attendu longtemps pour franchir l’étape suivante: l’enterrement de vie de jeune fille. Mais contrairement à certaines traditions où l’EVJF précède la cérémonie, la belle a choisi de faire les choses à l’envers. Résultat: elle peut savourer son moment entre copines sans la pression du grand jour qui approche à grands pas.

Un palace provençal pour célébrer sans retenue

Le décor choisi par Thylane n’a rien d’anodin: un hôtel de luxe situé en Provence, loin du tumulte parisien. Exit les petits restos branchés et les bars à cocktails étriqués. Ici, c’est du grand spectacle: piscines avec vue panoramique, suites spacieuses et bien sûr, un service cinq étoiles qui répond au doigt et à l’œil. Pour une escapade entre copines, c’est le choix idéal quand on n’a pas à compter.

La région provençale elle-même joue les complices: lavandes en arrière-plan, villages perchés à proximité, restaurants étoilés à deux pas. Le cadre invite naturellement à la détente et à la célébration, loin des clichés des EVJF en centre-ville qui finissent souvent en débâcle mémorable sur les réseaux sociaux.

Un contraste avec la sobriété du mariage civil

Ce luxe affiché pour l’EVJF souligne un contraste intéressant: le mariage civil de Thylane semble avoir été une affaire discrète, certainement plus sobre que ce palace provençal. Une stratégie classique chez les personnalités publiques – le document administratif en toute intimité, puis la vraie fête avec les proches. Ici, Thylane inverse la dynamique: elle prive le grand public du spectacle du “oui” officiel, mais compense en grand avec cette célébration de luxe entre amies.

C’est aussi une manière de reprendre la main sur son image publique. Au lieu de laisser les paparazzi dicter l’angle de la cérémonie, elle choisit ce qui sera montré, quand et comment. Les photos de l’EVJF seront sans doute moins formelles, plus joyeuses – exactement le ton qu’on souhaite donner à cette période de sa vie.

Benjamin Attal et le second mariage: quand la vie se réinvente

Ce second mariage avec Benjamin Attal marque une nouvelle page. Pas de culpabilité apparente, pas de timidité: on célèbre comme si de rien n’était, avec l’insouciance de celle qui a décidé de tourner la page. Le palace provençal devient alors le symbole d’une vie qui s’accélère, qui avance sans regarder en arrière.

Pour Thylane, former couple avec Attal après une vie médiatisée dès l’enfance – elle était connue comme l’une des plus jeunes top models – représente aussi une certaine normalité retrouvée. Un mariage, c’est personnel. Un EVJF avec les copines, c’est universel. C’est cette universalité qu’elle revendique en choisissant un luxe accessible à la vision, même si pas à la bourse du commun des mortels.

Les EVJF de prestige: une tendance qui persiste

Le choix du palace n’étonne guère dans l’univers des personnalités publiques. Les EVJF de prestige se multiplient, de Dubaï aux Maldives en passant par les châteaux de la Loire. Ce qui change, c’est l’affichage: autrefois réservé aux vraies célébrités, ce type d’événement devient presque un standard chez les influenceuses et les mannequins en vogue.

Pour Thylane, c’est un investissement dans le souvenir autant que dans l’image. Les photos du palace seront impeccables, les stories Instagram feront rêver des milliers de followers, et l’EVJF deviendra un moment mémorable bien au-delà du simple cadre privé. Voilà comment on transforme un événement personnel en événement culturel: en le plaçant dans un décor qui parle de lui-même.