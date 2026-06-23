Toy Story 5 explose les compteurs au box-office nord-américain avec son meilleur démarrage de toute la saga, propulsant Pixar vers le milliard de dollars. La vague de chaleur estivale transforme les salles obscures en refuge, faisant du week-end de lancement le plus fréquenté de 2026 aux États-Unis.

Le cinquième volet de la franchise culte a pulvérisé tous les records du préquel dès son ouverture, marquant un tournant spectaculaire pour l’animation Pixar. Parallèlement, les cinémas américains, comme l’emblématique chaîne AMC, voient leurs actions grimper, tant la chaleur accablante pousse les spectateurs à chercher refuge dans les salles climatisées. C’est un scénario gagnant-gagnant: les familles fuient les températures étouffantes, les studios raflent les billets, et la industrie du cinéma respire enfin après des années tumultueuses.

Un démarrage sans précédent pour la franchise

Toy Story 5 pulvérise les records en enregistrant le meilleur démarrage de toute la saga au box-office nord-américain. C’est un chiffre qui parle de lui-même: alors que chaque opus précédent avait établi sa propre référence, celui-ci les dépasse tous. Cette performance place d’ores et déjà le film sur une trajectoire vers le milliard de dollars mondiaux, un seuil que seuls les plus grands blockbusters franchissent. Pour Pixar, cela signifie bien plus qu’un succès commercial: c’est une validation éclatante du choix de poursuivre l’univers de Woody et Buzz alors que la saga semblait bouclée après Toy Story 4.

La canicule joue un rôle clé dans ce phénomène. Le week-end de lancement est devenu le plus fréquenté de 2026 aux États-Unis, non seulement pour le film lui-même, mais pour les cinémas dans leur ensemble. Les familles ne viennent pas juste pour le spectacle pixarisé: elles viennent échapper à la chaleur accablante qui règne dehors. Les salles climatisées deviennent un havre de fraîcheur, presque un service public en période de canicule.

Les cinémas redécouvrent la manne des blockbusters estivaux

C’est le grand moment de détente pour un secteur cinématographique qui a souffert des mutations du divertissement à domicile et du streaming. Le succès de Toy Story 5, amplifiée par un contexte météorologique favorable, démontre que rien ne remplace l’expérience collective de la salle obscure – surtout quand elle propose une température de 20 degrés. Les actionnaires de chaînes comme AMC en sont convaincus: leurs cours flambent à la simple annonce d’affluences record.

Mais au-delà des thermomètres, c’est la force tranquille de la franchise Toy Story qui joue. Quatre films précédents ont enraciné Woody, Buzz et leur bande dans l’imaginaire collectif sur quatre décennies. Les enfants d’aujourd’hui grandissent avec ces personnages comme leurs parents avant eux. Un opus nouveau déclenche donc une convergence parfaite: nostalgie adulte, enthousiasme juvénile, et climatisation robuste. C’est la recette des grands succès estivaux, celle que Hollywood a toujours cherché à reproduire.

Pixar en position de force avant l’automne

Ce démarrage catapulte Toy Story 5 en position de force avant de faire face à la concurrence des semaines suivantes. Le film “Backrooms”, concurrent direct sorti le même week-end, en profite aussi, bénéficiant de la ruée générale vers les cinémas déclenchée par la vague de chaleur. Le phénomène montre que le cinéma en salle n’est pas mort: il lui suffit d’un catalyseur, qu’il soit narratif (une saga blockbuster) ou climatique.

Pour Pixar, ce succès précoce offre une marge confortable pour accumuler les revenus et atteindre le seuil du milliard sans pression. C’est aussi un signal fort envoyé aux studios: les films d’animation de qualité, portés par des franchises incarnées, gardent un pouvoir d’attraction intact. La nostalgie, mélangée à la climatisation d’urgence, n’est jamais une mauvaise combinaison au box-office.