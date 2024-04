Instagram, le réseau social de Meta, est l’un des plus populaires et utilisés en Espagne et dans le reste du monde. C’est une plateforme où, en plus de partager tout type de contenus sous forme de photos, de vidéos ou d’histoires, vous pouvez également avoir des conversations via son service de messagerie intégré. Pour augmenter votre confidentialité, vous devez connaître le truc secret pour protéger vos chats avec un mot de passe.

L’importance de la confidentialité

La confidentialité est très importante, et il existe une prise de conscience croissante chez les citoyens de la nécessité de la protéger. Personne ne veut que d’autres personnes puissent accéder à des conversations privées, surtout lorsque des messages sensibles, délicats ou intimes y sont transmis.

Pour cette raison, il est conseillé d’utiliser les outils que les appareils mobiles mettent à notre disposition, grâce auxquels, par exemple, nous pouvons protéger les chats des conversations Instagram et d’autres applications similaires. De cette façon, vous éviterez que d’autres personnes puissent lire les mêmes.

Mots de passe dans l’accès aux applications et fonctions

Bien que les smartphones disposent de différents systèmes de sécurité, tels que des lecteurs d’empreintes digitales, une reconnaissance faciale et un code PIN, il arrive parfois que tout cela soit insuffisant pour empêcher d’autres personnes d’accéder aux informations personnelles stockées sur l’appareil. Dans ce cas, nous allons vous parler des mots de passe dans l’accès aux applications et fonctions.

Récemment, de nouveaux outils sont apparus qui permettent d’ajouter un mot de passe d’accès aux applications, de sorte que l’on puisse empêcher les tiers d’accéder à vos conversations, réseaux sociaux ou comptes bancaires, car cette astuce ne fonctionne pas seulement avec Instagram, mais avec n’importe quelle autre application.

Mettre un mot de passe dans l’application Instagram sur Android

Actuellement, Android nous offre différentes possibilités pour pouvoir introduire un mot de passe d’accès à Instagram ou à d’autres applications, de sorte que les chats et tout autre contenu que vous souhaitez réserver aux regards des autres peuvent être protégés, bien que la façon de le faire dépendra du dispositif dont vous disposez.

La plupart des fabricants utilisent le système d’exploitation de Google, mais avec leurs propres couches de personnalisation, ce qui fait que les menus et la façon d’accéder à certaines fonctions peuvent varier d’un terminal à l’autre. Ci-dessous, nous allons vous expliquer le truc secret d’Instagram pour protéger vos chats avec un mot de passe.

Protéger la confidentialité sur Samsung

Pour protéger votre confidentialité sur Samsung, l’un des principaux fabricants du marché, vous devez savoir qu’il ne dispose pas d’une option native pour protéger l’accès aux applications avec un mot de passe, bien qu’il offre un outil pour regrouper toutes les applications dans un dossier avec un mot de passe d’accès, auquel vous pouvez recourir pour améliorer votre confidentialité et votre sécurité.

Dans ce cas, vous devrez vous rendre dans le menu des paramètres, où vous vous dirigerez vers “données biométriques et sécurité”, pour sélectionner “plus d’options de sécurité” et choisir “dossier sécurisé”. À cet endroit, vous devrez sélectionner le type de protection et le définir, puis appuyer sur la partie supérieure du dossier et ainsi choisir à la fois l’application Instagram et toute autre application que vous souhaitez protéger des autres.

Mettre un mot de passe sur Instagram sur un Xiaomi ou un Oppo

Si vous voulez mettre un mot de passe sur votre Instagram pour que d’autres personnes ne puissent pas y accéder, vous devez suivre une série d’étapes simples. Si vous disposez d’un terminal Xiaomi, vous devrez vous rendre dans les paramètres du téléphone, où vous vous dirigerez vers “applications” et ensuite vers l’option “blocage d’applications”, où vous sélectionnerez l’application et devrez définir le mot de passe ou le mode de déverrouillage souhaité pour pouvoir utiliser l’application sur votre smartphone.

Si, en revanche, vous avez un appareil de la marque Oppo, vous devrez vous rendre dans les paramètres, puis dans “mot de passe et sécurité” et sélectionner “empreinte digitale”, où vous devrez activer “blocage des applications”. Maintenant, retournez au menu précédent pour vous rendre dans “confidentialité” et sélectionnez “blocage des applications”, pour l’activer et sélectionner l’application Instagram.

Comment protéger Instagram sur Realme

Si votre smartphone est un Realme, une marque qui propose actuellement des téléphones mobiles plus qu’intéressants sur le marché, vous pourrez également protéger votre Instagram des regards indiscrets, et vous pourrez le faire en plaçant le mot de passe de l’application en suivant une série d’étapes très simples à réaliser.

Pour ce faire, vous devrez vous rendre dans les paramètres de l’appareil mobile, où vous devrez vous rendre dans “mot de passe et sécurité”, puis appuyer sur “empreinte digitale”, où vous devrez activer l’outil “blocage des applications”. Maintenant, vous devrez vous rendre dans le menu précédent et accéder à “confidentialité”, puis sélectionner “blocage des applications” et sélectionner Instagram. De cette façon, en quelques secondes seulement, vous pourrez protéger vos chats dans l’application.

Protégez l’application sur un Huawei

Dans le cas où vous avez un appareil mobile Android de la marque Huawei, les étapes à suivre sont également très simples, car dans ce cas, nous avons affaire à des terminaux qui disposent d’une option de blocage des applications pour améliorer la confidentialité et la sécurité des utilisateurs qui disposent de ces appareils.

Pour l’activer, vous devrez vous rendre dans les paramètres du système, où vous accéderez à la section “sécurité et confidentialité”, où vous devrez ensuite sélectionner l’option “blocage des applications”. Dans celle-ci, vous devrez choisir le type de blocage à appliquer et enfin sélectionner l’application Instagram pour qu’il soit effectué dessus.

Comment mettre un mot de passe sur Instagram sur un iPhone

Enfin, nous allons vous expliquer comment mettre un mot de passe sur l’application Instagram depuis un appareil iPhone d’Apple, où nous avons le système d’exploitation iOS. Dans ce cas, vous devrez accéder à https://appleid.apple.com/e et vous connecter avec l’identifiant Apple, puis vous rendre dans “Connexion et sécurité”.

Ensuite, vous devrez accéder à “Mots de passe des applications”, où vous devrez appuyer sur l’icône du symbole plus (+). En accédant, la plateforme elle-même générera un mot de passe que vous devrez saisir dans l’application que vous choisissez, dans ce cas Instagram. De cette façon, vous éviterez que des tiers puissent accéder à cette application depuis votre mobile.”