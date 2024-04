La Nintendo Switch 2 continue de faire fuiter des détails sur la taille, la résolution et les manettes

Il semble que l’attente de la révélation de la Nintendo Switch 2 soit liée à la fuite de tous types de détails sur la console successeur. Pour commencer le week-end, une nouvelle fuite indiquait que sa taille serait plus grande que la Switch actuelle, mais plus petite que la Steam Deck. Elle soulignait également qu’elle conserverait les Joy-Con comme manettes principales, bien que avec une connexion magnétique au lieu de rails.

Maintenant, le fabricant d’accessoires Mobapad, qui vient de fabriquer des contrôles alternatifs pour la Nintendo Switch actuelle, offre des détails sur sa successeur qui coïncident et complètent ceux déjà connus à ce jour. Tout d’abord, il précise que son écran sera de 8 pouces par rapport aux 7 pouces de la Switch OLED actuelle, avec une résolution améliorée de 1080p.

Lorsque la Nintendo Switch 2 sera connectée au dock, qui aura une esquine plus arrondie, la qualité à la télévision atteindra les 4K. D’autre part, les nouveaux contrôleurs Joy-Con électromagnétiques auraient des boutons supplémentaires, un sur la partie avant du contrôleur droit en dessous du bouton d’accueil, et un autre sur le dos de chaque Joy-Con, pouvant être en métal.

Selon cette fuite, les contrôleurs Joy-Con actuels seront compatibles avec la Nintendo Switch 2 via Bluetooth, qui reconnaîtrait également les cartouches de jeux de la console originale, bien que les nouvelles cartouches soient exclusives à la console de nouvelle génération, évidemment.

Face à cette quantité de détails qui s’ajoutent à ceux déjà connus, il semble de plus en plus évident que Nintendo devrait partager les premiers détails de Switch 2 le plus tôt possible, juin étant le mois le plus pertinent pour le faire en raison de la forte exposition que le secteur des jeux vidéo a alors.

Tout indique que le grand N veut avoir un catalogue de jeux puissant pour le lancement de la console qui pourrait arriver en mars 2025, exactement huit ans après sa prédécesseur. Parmi les dernières rumeurs, Persona 6 ou un remake de Sonic Heroes ont été mentionnés, les propositions first-party étant les plus inconnues. Super Mario sera-t-il prêt pour une nouvelle aventure 3D ? Metroid Prime 4 attendra-t-il Switch 2 ? Quelles autres licences voudront faire leurs débuts avec la nouvelle console ?