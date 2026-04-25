Ciné-TV

Greenland 2: Migration arrive sur HBO Max : la suite post-apocalyptique de Gerard Butler datée

Gerard Butler retrouve l'univers catastrophe de Greenland. Selon plusieurs annonces relayées dans la presse américaine spécialisée, Greenland 2: Migration, suite post-apocalyptique attendue depuis des années, dispose désormais d'une date...
Ciné-TV

Toy Story 5 : Keanu Reeves de retour en Duke Caboom, Pixar relance le trio Woody-Buzz

Woody, Buzz l'Éclair et Duke Caboom apparaissent ensemble dans de nouvelles images de Toy Story 5, révélant le...
Ciné-TV

Toy Story 5 : Keanu Reeves de retour en Duke Caboom, Pixar relance le trio Woody-Buzz

Woody, Buzz l'Éclair et Duke Caboom apparaissent ensemble dans de nouvelles images de Toy Story 5, révélant le...
Gaming

2 saisons en 2026, 2 cartes cultes Wake Island et Railway to Golmud, Battlefield 6 dévoile ce que personne n’attendait

Battlefield 6 continuera de recevoir de nouveaux contenus tout au long de 2026. Les Battlefield Studios ont publié...
Gaming

-15%, 2 offres PS5 Slim neuves, l’outlet MediaMarkt casse les prix malgré la hausse de Sony, ce qui surprend les joueurs

MediaMarkt remet en avant un levier devenu central depuis les hausses tarifaires des consoles, l'outlet. L'enseigne propose une...
Actualités

L’arc d’Alabasta ne sera pas couvert dans la saison 2 de “One Piece” : Révélations d’Eiichiro Oda

Anecdotes Anecdotes -
L'adaptation en live-action de "One Piece", l'une des séries...
Ciné-TV

Le troisième chapitre de “The Expanse” montre clairement que la fin est arrivée

Mathieu Charron Mathieu Charron -
Est une série quiet il a construit un univers...

Techologie

Populaire

Tendance

4 façons simples d’éviter le «Mal de dos» en télétravail

Fun 0
Alors que l'apprentissage et le travail à distance protègent...

Prix ​​OPPO A53s, spécifications indiquées avant la date de sortie du 13 octobre

Higt-Tech 0
En août, OPPO a annoncé le smartphone OPPO A53...

Quel est l’avantage de donner de l’argent?

Actualités 0
D'une part, vous pouvez aider les personnes dans le...

21 L’album Savage Mode 2 de Savage et Metro Boomin fait ses débuts au premier rang

Fun 0
21 Savage a marqué son deuxième album n °...

Alex Kurtzman a planifié l’avenir de Star Trek jusqu’en 2027

Ciné-TV 0
De 1987 à 2005, la franchise Star Trek était...

Le Vivo Y73s 5G avec écran de 6,44 pouces, Dimensity 720 et triple caméras 48MP devient officiel

Higt-Tech 0
Un smartphone Vivo économique nommé Vivo Y73s 5G est...

Comment attirer l’attention d’un chat à coup sur

Animaux 0
Si vous voulez toujours attirer l'attention d'un chat, où...

Un prêtre brésilien ouvre une église pour les chiens errants afin qu’ils puissent trouver de nouvelles maisons

Fun 0
Le père João Paulo Araujo Gomes autorise les...

Actualités

Le film d’horreur comique avec Tom Felton arrive en VOD après une sortie salles décevante

Laurence Labrie -
La nouvelle comédie horrifique portée par Tom Felton s'apprête...

2 acteurs cités, 1 favori pour Gustave, Charlie Cox lâche un choix inattendu, ce casting fait fureur au cinéma

Camille Saurel -
Clair Obscur, le jeu de rôle de Sandfall Interactive,...

La règle imposée par J.K. Rowling aux films Harry Potter qui a fermé la porte à Robin Williams

Anecdotes -
Robin Williams a longtemps cherché à rejoindre la saga...

Le nouveau film d’action de Bob Odenkirk signe son pire démarrage au box-office depuis 19 ans

Sandrine -
Bob Odenkirk revient sur grand écran avec un nouveau...

J. A. R. V. I. S., Ultrn, F. R. I. D. A. Y.: combien d’IA Tony Stark a créées dans le MCU?

Mathieu Charron -
Tony Stark a construit une partie de sa légende...

Dragon Ball Battle Hour 2026 à Los Angeles: date de Dragon Ball Super: Beerus et mystère Project AGE 1000

Camille Saurel -
19 avril 2026, Los Angeles. La Dragon Ball Games...

50 ans de heavy metal, sortie cinéma le 14 mai 2026, docu Burning Ambition, ce que révèle Iron Maiden en coulisses

Laurence Labrie -
Iron Maiden revient sur grand écran avec "Burning Ambition",...

Scrubs corrige enfin son cliché radio inversé: 25 ans d’agacement chez les médecins

Marion Landry -
Scrubs a bâti une partie de sa réputation sur...

23 ans en 1990, 2 répliques à l’écran, une chevelure impressionnante, 35 ans plus tard il surprend le cinéma espagnol

Jessica Thomas -
1990, 23 ans, deux répliques à l'écran. Le point...

Gaming

Tomodachi Life: Living the Dream contourne l’échec du minijeu et mène quand même au mariage

Gaming 0
Tomodachi Life: Living the Dream, dernier gros lancement sur...

Saros sur Metacritic : Housemarque signe un hit PS5 en 2026, Sony tient enfin son exclusivité phare

Gaming 0
Saros, le prochain jeu d'action de Housemarque, arrive déjà...

2 saisons en 2026, 2 cartes cultes Wake Island et Railway to Golmud, Battlefield 6 dévoile ce que personne n’attendait

Gaming 0
Battlefield 6 continuera de recevoir de nouveaux contenus tout...

-15%, 2 offres PS5 Slim neuves, l’outlet MediaMarkt casse les prix malgré la hausse de Sony, ce qui surprend les joueurs

Gaming 0
MediaMarkt remet en avant un levier devenu central depuis...

15 projets en chantier, 3 nouveaux studios, le jeu publié après Vampire Survivors, ce plan Poncle surprend les fans

Gaming 0
Poncle, le studio devenu mondialement connu avec Vampire Survivors,...

Divertissement

Fun

74 millions d’euros, casting de stars, premier trailer dévoilé, le film français de 2026 que personne n’attendait comme ça

Fun 0
« La Bataille de Gaulle », le diptyque cinématographique...

5 idées de sorties à Nice, 2 musées insolites, plages secrètes, ce qui surprend les touristes en famille

Fun 0
Cinq destinations incontournables se dessinent autour de Nice pour...

Deux amis, 14 000 miles à travers l’Afrique dans une vieille voiture, ce record bizarre surprend les aventuriers du monde

Fun 0
14 000 miles à travers l'Afrique dans un tricycle...

10 faits surprenants sur Michael Jackson, 5 records inattendus, ce que vous ignoriez sur la légende de la pop

Fun 0
Michael Jackson continue de fasciner le public français près...

50 ans des Grosses Têtes, Laurent Ruquier cherche une chaîne, ce que l’émission mythique doit affronter pour survivre

Fun 0
Laurent Ruquier cherche activement une chaîne de télévision prête...